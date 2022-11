Val van Velzeboer kost shorttracksters medaille op aflossing

De Nederlandse shorttracksters hebben de wereldbeker in Salt Lake City niet kunnen afsluiten met een medaille op de aflossing. In de finale ging Xandra Velzeboer met nog negen rondes te gaan onderuit terwijl ze op kop reed. Oranje, dat zich als eerste had geplaatst voor de finale, eindigde daardoor buiten de medailles op de vierde plaats.

Velzeboer vormde het Nederlandse kwartet met haar jongere zus Michelle, Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof. Het goud in Salt Lake City ging naar Zuid-Korea, voor Canada (zilver) en Italiƫ (brons).

De 21-jarige Velzeboer won bij de tweede wereldbeker van het seizoen individueel wel de tweede 500 meter. Schulting zegevierde zondag op de 1000 meter en Jens van ’t Wout won na de 1500 meter (op zaterdag) ook de 500 meter.

De derde en vierde wereldbeker van dit seizoen zijn volgende maand in Almaty, een stad in Kazachstan.