Eerste verlies na negen overwinningen voor basketballers Bucks

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben na negen overwinningen hun eerste nederlaag geleden in de Amerikaanse competitie NBA. Het team van sterspeler Giannis Antetokounmpo verloor met 117-98 bij Atlanta Hawks.

De Bucks zijn nog wel het best presterende team in de NBA. Cleveland Cavaliers verloor nipt (117-119) van Los Angeles Clippers en kwam daardoor op acht overwinningen tegen twee nederlagen. Op de avond voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten droegen veel spelers T-shirts met de boodschap ‘Vote’ (‘Stem’). Op de verkiezingsdag zelf ligt de NBA stil.

Een van de opvallendste spelers bij de Hawks was talent A.J. Griffin, die op de bank begon maar toch op 24 punten uitkwam. Hij had gezien hoe zijn ploeg na het eerste kwart nog tegen een achterstand van 11 punten aankeek. Die was halverwege al omgezet in een voorsprong van 6 punten. Voor Atlanta was het de zevende overwinning van het seizoen.

Golden State Warriors zag Stephen Curry met 47 punten een groot aandeel hebben in de 116-113-zege op Sacramento Kings. Het was pas de vierde overwinning van het seizoen voor de titelverdediger.