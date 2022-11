Tennisster Swiatek sluit jaar af als nummer 1 van de wereld

De Poolse tennisster Iga Swiatek sluit het jaar af als nummer 1 van de wereld. Dat doet ze ondanks haar verlies in de halve finales van de WTA Finals, het eindejaarstoernooi dat gewonnen werd door de Française Caroline Garcia. Swiatek (21) won dit jaar Roland Garros en de US Open. In Fort Worth miste ze de finale door een nederlaag tegen de Belarussische Aryna Sabalenka.

Swiatek volgde dit voorjaar Ashleigh Barty op als ranglijstaanvoerder nadat de Australische in maart onverwacht haar loopbaan beëindigde. Ze won dit jaar acht toernooien onder meer dankzij een serie van 37 overwinningen op rij.

Op de wereldranglijst volgt de Tunesische Ons Jabeur op grote achterstand als nummer 2. De Amerikaanse Jessica Pegula staat derde, net voor Garcia en Sabalenka. Arantxa Rus is op plaats 117 de hoogst geklasseerde Nederlandse.