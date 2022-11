Olympisch tenniskampioen Zverev plant rentree in december

Tennisser Alexander Zverev plant in december zijn rentree op de tennisbaan na zijn zware enkelblessure. De Duitse olympisch kampioen zal op demonstratietoernooien in Saudi-Arabië en Dubai voor het eerst in actie komen sinds zijn opgave in juni in de halve finales van Roland Garros. De voormalige nummer 2 van de wereld, inmiddels afgezakt naar plek 12, scheurde in de partij tegen Rafael Nadal drie enkelbanden.

Zverev heeft zich volgens zijn broer Mischa ingeschreven voor de Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabië (8-10 december) en de World Tennis League in Dubai ( 19-24 december). Zijn eerste echte toernooi wordt in januari de United Cup in Australië. “Hij heeft een paar wedstrijden nodig voor het nieuwe seizoen. Dus speelt hij een paar demonstratietoernooien”, aldus Zverev. “Alexander traint tot nog toe pijnvrij en hij voelt zich goed.”

Zverev wilde aanvankelijk al in september een comeback maken, maar hij kreeg een terugslag. Om die reden moest hij zich afmelden voor de US Open en de Daviscup Finals.