Oranje-handbalsters laten groepswinst EK aan Frankrijk

De Nederlandse handbalsters hebben hun derde en laatste groepswedstrijd op het Europees kampioenschap met 26-24 verloren van olympisch kampioen Frankrijk. Beide landen waren al zeker van een plek in de hoofdronde.

Hoewel Oranje met overwinningen op Roemenië (29-28) en gastland Noord-Macedonië (30-15) al een plaats in de volgende fase had gereserveerd, was de wedstrijd tegen Frankrijk nog wel van belang. De behaalde punten uit de groepsfase worden meegenomen naar de hoofdronde.

Bondscoach Per Johansson had voor het duel met Frankrijk niet meer de beschikking over Harma van Kreij, nadat de 28-jarige opbouwer een knieblessure had opgelopen tegen Noord-Macedonië. Johansson besloot geen vervanger op te roepen.

Frankrijk, dat tegen Oranje in de kwartfinales van de Olympische Spelen snel een onoverbrugbare voorsprong had genomen, begon in Skopje opnieuw fel. Het team van Olivier Krumbholz nam binnen een paar minuten een 3-0 voorsprong. Mede dankzij drie treffers van Angela Malestein kwam Nederland echter even later weer langszij, 4-4.

Het bleek tekenend voor de eerste 30 minuten waarin Frankrijk steeds een voorsprong van een paar punten nam en Oranje keer op keer de stand gelijktrok, maar zelf nooit op voorsprong kwam. Frankrijk zorgde er na een foutje van de Nederlandse vedette Estavana Polman voor dat de ploeg alsnog met een marge van twee de rust inging, 14-12.

Polman revancheerde zich met twee snelle goals in de tweede helft, terwijl ook Malestein bleef scoren. Oranje bleef zodoende aanklampen bij de Françaises, die echter steeds opnieuw een klein gaatje sloegen. Op 22-22 viel de definitieve beslissing met drie Franse treffers op rij. Oranje-topscorer Malestein (9 goals) verkleinde de marge nog, maar verder dan 26-24 kwam Nederland niet.

Kelly Dulfer, goed voor twee treffers, toonde zich realistisch na afloop. “We hebben gevochten tot het einde, maar we maakten op de beslissende momenten te veel technische fouten en misten te veel kansen”, zei Dulfer bij Ziggo Sport. “We wisten van tevoren dat het een harde wedstrijd zou worden en dat werd het ook. Misschien komen we ze verder in het toernooi nog eens tegen en kunnen we ze dan pakken.”