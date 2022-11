Wielrenster Van den Broek-Blaak met zwangerschapsverlof

Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak zal een tijdje niet te zien zijn in het profpeloton. De wereldkampioene op de weg van 2017 is in verwachting. Ze is uitgerekend in mei 2023.

“Een groot avontuur gaat beginnen. We zijn heel blij het nieuws te kunnen delen dat we Baby van den Broek in mei 2023 verwachten. We zijn super opgewonden en dankbaar”, meldt de renster van SD Worx op haar sociale media.

De 33-jarige Van den Broek-Blaak kwam in februari van dit jaar terug op haar besluit om te stoppen met wielrennen. Ze tekende een nieuw contract bij SD Worx tot en met 2024. Ze liet met instemming van de ploeg de voorwaarde opnemen dat ze een pauze mocht inlassen indien ze zwanger zou raken. Het betekent dat de renster na haar bevalling weer zal terugkeren in het peloton.

De renster heeft op haar erelijst naast de wereldtitel onder meer overwinningen in de Amstel Gold Race (2018), de Ronde van Vlaanderen (2020) en de Strade Bianche (2021) staan.