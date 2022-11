YouTubekanaal Tour de Tietema begint echte wielerploeg

De makers van het populaire YouTubekanaal Tour de Tietema hebben een wielerploeg opgericht, die in 2023 als continentaal team zijn intrede doet in het profpeloton. Voormalig bondscoach baanwielrennen Hugo Haak is aangetrokken als sportief directeur. Onlinegokbedrijf Unibet is hoofdsponsor.

De ploeg is opgebouwd rond wielrenner Bas Tietema, die enkele jaren geleden het YouTubekanaal opzette dat inmiddels 150.000 volgers heeft. Hij was afgelopen jaar actief als prof bij de Belgische ploeg Bingoal Pauwels.

De ploeg presenteert binnenkort de renners die voor het team gaan fietsen. Tietema is er een van, maar hij is niet de kopman. De ambitie van de ploeg is zo snel mogelijk door te groeien naar de status van ProTeam. “Starten in de Tour de France is onze hoogste ambitie. Wanneer dat gebeurt weten we niet. Of het gebeurt, weten we ook niet. Maar dat we onze stinkende best gaan doen weten we zeker”, zegt Josse Wester, mede-oprichter van de wielerploeg.

“Van oorsprong zijn we natuurlijk een YouTubekanaal waarin we onze liefde voor het fietsen op zo veel mogelijk manieren proberen uit te dragen naar een zo groot mogelijk publiek. Dit doen we niet alleen om de kijkers te vermaken, maar ook om ze te inspireren om zelf (weer) op de fiets te stappen”, licht Tietema toe. “De wens om dit te doen door middel van een eigen wielerploeg bestaat al heel lang.”

Haak werd vorig jaar nog uitgeroepen tot Coach van het Jaar nadat hij met de baanrenners grossierde in goud bij de Olympische Spelen in Tokio. Hij zegt “ontzettend gemotiveerd’ ’te voor het wielerproject van Tour de Tietema. “Mijn rol is om een serieuze ploeg te bouwen met een topsportorganisatie om de renners heen”, zegt Haak. “Ik denk dat het wielrennen zo’n pionierend initiatief moet omarmen om te kijken welke nieuwe kansen er liggen op het vlak van zichtbaarheid. Ik kan me overigens gewoon op het topsportgedeelte focussen. Ik ben op m’n best op de achtergrond, zodat anderen optimaal kunnen presteren.”