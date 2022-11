Djokovic treft Tsitsipas en Medvedev op ATP Finals

Novak Djokovic neemt het in de groepsfase van de ATP Finals in Turijn op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev uit Rusland. Ook Medvedevs landgenoot Andrej Roeblev zit in de rode groep.

De 35-jarige Djokovic is de nummer 8 van de wereld en treft zodoende drie tennissers die hoger staan op de mondiale ranglijst. Groepshoofd Tsitsipas staat derde, Medvedev vijfde en Roeblev is de nummer 7 van de wereld.

In de groene groep neemt Rafael Nadal, die de poule aanvoert, het op tegen de Noor Casper Ruud, de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime en Taylor Fritz uit de Verenigde Staten. De beste twee tennissers van iedere groep plaatsen zich voor de halve finales.

Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, meldde zich vorige week vanwege een buikspierblessure af. De Spanjaard liep de blessure op tijdens het masterstoernooi van Parijs. Dat toernooi werd gewonnen door de Deen Holger Rune, die na zijn toernooiwinst eerste reserve is op de ATP Finals.

Het eindejaarstoernooi voor de acht beste spelers van 2022 begint zondag en duurt een week. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door de Duitser Alexander Zverev, die dit voorjaar op Roland Garros een zware enkelblessure opliep en sindsdien niet meer in actie is gekomen. Hij heeft zijn rentree in december gepland.