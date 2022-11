Formule 1-coureur Norris loopt voedselvergiftiging op in Brazilië

De Engelse Formule 1-coureur Lando Norris heeft kort voor de Grote Prijs van Brazilië waarschijnlijk een voedselvergiftiging opgelopen. Norris voelt zich volgens zijn team McLaren ziek en liet zich daarom donderdag niet zien op het circuit van Interlagos in São Paulo, waar de coureurs vrijdag de baan op gaan. Hij sloeg donderdag de mediaverplichtingen op het circuit over en bleef op zijn hotelkamer.

McLaren verwacht dat de 22-jarige Engelsman vrijdag voldoende hersteld is om in zijn auto te stappen. Dan begint om 16.30 uur Nederlandse tijd de eerste vrije training. Om 20.00 uur staat de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag op het programma. De uitslag van die sprintrace is bepalend voor de startvolgorde van de race van zondag.