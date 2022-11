Lakers buigen in NBA weer voor Clippers en verliezen ook James

De basketballers van Los Angeles Clippers hebben voor de negende keer op rij stadgenoot LA Lakers verslagen in de NBA. De Clippers waren dit keer in de hal waar beide clubs hun thuiswedstrijden spelen met 114-101 te sterk voor de Lakers. De laatste zege van de zeventienvoudig NBA-kampioen op de Clippers dateert van juli 2020.

Extra tegenvaller voor de Lakers was het uitvallen van LeBron James. De 37-jarige superster verliet het veld in het vierde kwart, omdat hij last kreeg van zijn lies. “Toen ik na een sprong landde, voelde ik iets verkrampen of verrekken”, zei James, die een MRI-scan laat maken om de ernst van zijn blessure te achterhalen. De Amerikaan was de topscorer van de wedstrijd met 30 punten. Bij de Clippers gooide Paul George 29 punten bij elkaar.

Milwaukee Bucks, vooralsnog de best presterende ploeg in de NBA, boekte bij Oklahoma City Thunder de tiende zege van dit seizoen. Daar hadden de Bucks wel een dubbele verlenging voor nodig: 136-132. Bij afwezigheid van de geblesseerde topschutter Giannis Antetokounmpo greep Jevon Carter de hoofdrol met 36 punten en 12 assists. De Bucks verloren deze competitie pas één wedstrijd.