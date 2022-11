Lamens treft WTA Finals-winnares Garcia in Billie Jean King Cup

Tennisster Suzan Lamens neemt het vrijdag in de Billie Jean King Cup op tegen de Française Caroline Garcia. De nummer 4 van de wereld won maandag nog de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth, maar maakt toch haar opwachting in het landentoernooi. Lamens staat 209 plekken lager op de wereldranglijst.

De ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk wordt geopend door Lesley Pattinama-Kerkhove, die het opneemt tegen Alizé Cornet. Zaterdag treft Pattinama-Kerkhove Garcia en is Cornet de tegenstandster van Lamens.

Mocht de stand na vier duels 2-2 zijn, dan volgt er nog een beslissend dubbelspel. Captain Elise Tamaëla heeft vooralsnog debutante Lexie Stevens en Demi Schuurs aangewezen voor het dubbelspel.

De inzet van het treffen is een plek in de kwalificatieronde van volgend jaar. Daar kunnen landen zich plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals. Oranje en Frankrijk zouden elkaar op Nederlandse bodem treffen, maar de Nederlandse tennisbond besloot het thuisvoordeel weg te geven omdat er geen geschikte locatie gevonden kon worden. De Franse bond koos uiteindelijk voor Boulogne-sur-Mer.

Kiki Bertens is ook aanwezig in Frankrijk. De voormalig nummer 4 van de wereld assisteert haar oud-coach Tamaëla.