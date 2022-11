Nadal en Swiatek beginnen tennisseizoen 2023 met United Cup

Rafael Nadal begint het nieuwe tennisseizoen met de United Cup, een nieuw landentoernooi voor gemengde teams in Australië. Ook de Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, maakt daar haar opwachting. De United Cup valt te vergelijken met de Hopman Cup, het landentoernooi dat tot en met 2019 in Perth werd gehouden.

Nadal (36) vormt in Australië een team met onder anderen Paula Badosa. Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 1 van de mannen, maakt geen deel uit van de Spaanse ploeg. Spanje werd bij de loting gekoppeld aan Australië en Groot-Brittannië. De drie landen kregen Sydney als speelstad. Bij de Australiërs heeft Nick Kyrgios zijn deelname toegezegd.

De 21-jarige Swiatek doet samen met onder anderen Hubert Hurkacz mee aan de eerste editie van de United Cup. Polen gaat de groepswedstrijden spelen in Brisbane.

De United Cup begint op donderdag 29 december en eindigt op zondag 8 januari. Het toernooi – verdeeld over drie steden – geldt als voorbereiding op de Australian Open, het grandslamtoernooi dat op maandag 16 januari begint.

Nadal komt komende week nog uit op de ATP Finals in Turijn, Swiatek heeft haar seizoen al beëindigd. Ze verloor vorige week bij de WTA Finals in de Verenigde Staten in de halve finales van Aryna Sabalenka uit Belarus.