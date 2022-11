Tennisser Van Rijthoven wint opnieuw in Bratislava

Tennisser Tim van Rijthoven heeft de kwartfinales bereikt op het challengertoernooi van Bratislava. De nummer 3 van Nederland was in drie sets te sterk voor de Noorse qualifier Viktor Durasovic: 6-7 (4) 7-6 (4) 6-4. Van Rijthoven sloeg liefst 25 aces.

De 25-jarige Van Rijthoven is momenteel de mondiale nummer 110. Hij hoopt in Slowakije voldoende punten bij elkaar te tennissen om zich te verzekeren van rechtstreekse deelname aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van 2023. De volgende tegenstander in Bratislava is opnieuw een qualifier: de Turk Cem Ilkel.

Van Rijthoven, die eind november nog met Oranje meedoet aan de Daviscup Finals in Malaga, is als vijfde geplaatst.