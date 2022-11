Verstappen en Red Bull praten weer met tv-zender Sky

Max Verstappen en zijn renstal Red Bull hebben in aanloop naar de Grote Prijs van Brazilië hun conflict met tv-zender Sky Sports bijgelegd. De Nederlander, al in het bezit van de wereldtitel in de Formule 1, weigerde een kleine twee weken geleden na de GP van Mexico te praten met verslaggevers van de zender. Verstappen vond dat hij “zonder respect” werd behandeld.

De 25-jarige Nederlandse coureur noemde geen naam, maar doelde waarschijnlijk op verslaggever Ted Kravitz. Die zei na de GP van de Verenigde Staten, ook gewonnen door Verstappen, dat de coureur van Red Bull niet op een normale manier wereldkampioen kan worden. Volgens de Brit was zijn landgenoot Lewis Hamilton vorig seizoen door Verstappen “beroofd” van de wereldtitel. De verslaggever noemde de Nederlander niet bij naam, maar had het steeds over “die jongen”.

Teambaas Christian Horner kondigde al aan dat de boycot eenmalig zou zijn. Verstappen bevestigde donderdag in São Paulo weer met Sky te zullen praten. “We hebben er een streep onder gezet. We gaan gewoon verder en ik kijk uit naar de komende race.”

In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen hoopt Verstappen op zijn vijftiende zege van het seizoen. “Ik denk dat we een goede kans hebben. De wagen is snel en dit circuit is normaal gesproken goed voor ons”, zei de wereldkampioen.