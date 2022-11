Verstappen leidt oproep tot herziening sprintrace

Max Verstappen heeft zich in aanloop naar de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 uitgesproken voor hervorming van de sprintraces, die hij als “niet zo leuk” omschreef. Zaterdag wordt voorafgaand aan de grand prix van zondag de derde en laatste sprintrace van het seizoen verreden, volgend jaar staan er zes op het programma.

“Ik ben er geen fan van, het voelt alsof we niet echt racen”, vertelde de wereldkampioen van Red Bull in São Paulo. Verstappen won vorig jaar de sprintrace in Brazilië en was dit jaar beide keren de snelste. De sprintraces vinden altijd op de zaterdag in een raceweekeinde plaats en de uitslag bepaalt de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag. Dit seizoen krijgt de top 8 van de sprintrace punten voor het WK-klassement, vorig jaar was dat nog de top 3. De winnaar mag 8 punten bijschrijven.

“Je krijgt inderdaad wat punten, maar je weet ook dat je niet voluit kunt gaan omdat het er een dag later pas echt om gaat. Je maakt ook geen pitstop, en rijdt op banden die het tot het einde moeten volhouden. Je ziet ook weinig inhaalpogingen. Ik beleef er weinig plezier aan”, aldus Verstappen, die hoopt op aanpassingen. “We kunnen dingen bedenken om te bespreken of we het op een andere manier willen doen, misschien om het wat spannender te maken.”

Verstappen kreeg bijval van Haas-coureur Kevin Magnussen, die zei dat het format moet worden herzien. “Max heeft een goed punt dat het risico dat je wilt nemen in de sprint minder groot is, omdat het je positie voor zondag bepaalt”, zei hij. “Dat kunnen ze beter scheiden.”