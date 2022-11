De Europese kampioenschappen atletiek worden in 2026 in Birmingham gehouden. Dat heeft het bestuur van de Europese atletiekbond besloten op een vergadering in Warschau.

Birmingham was in 2003 en 2018 al het decor van de wereldkampioenschappen indooratletiek. In 2007 werden de EK indoor ook in de Engelse stad afgewerkt. De Gemenebestspelen hadden afgelopen zomer eveneens in Birmingham plaats.

De EK van 2026 worden gehouden in het gerenoveerde Alexander-stadion.