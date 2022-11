Finale Next Gen Finals tussen tennissers Nakashima en Lehecka

De finale van de Next Gen ATP Finals, het toernooi voor de grootste tennistalenten van het jaar, gaat zaterdag tussen de Amerikaan Brandon Nakashima en Jiri Lehecka uit Tsjechië. De twee 21-jarige tennissers kwamen elkaar in de groepsfase in Milaan ook al tegen. Toen won Nakashima in drie sets.

De Amerikaanse nummer 49 van de wereld bereikte de finale door de Brit Jack Draper in vier sets te verslaan: 4-3 (6) 1-4 4-2 4-3 (5). Lehecka, die op de 74e plek staat, versloeg de Zwitser Dominic Stricker ook in vier sets: 4-1 4-3 (4) 2-4 4-1.

Aan de Next Gen Finals mogen de eerste acht tennissers tot en met 21 jaar op de wereldranglijst meedoen. Vorig jaar schreef de Spanjaard Carlos Alcaraz het toernooi op zijn naam. De 19-jarige Alcaraz won dit seizoen de US Open en werd daarmee de nummer 1 van de wereld. Vanwege een buikspierblessure moest de Spanjaard onlangs zijn seizoen beëindigen. Hij zou meedoen aan de ATP Finals, het toernooi voor de acht beste spelers van dit jaar.

Holger Rune en Jannik Sinner hadden op basis van hun leeftijd en ranking mogen meedoen aan de Next Gen Finals, maar zij trokken zich terug. Het ’talententoernooi’ wordt onder meer gebruikt om dingen uit te proberen, zoals sets die gaan om vier in plaats van zes gewonnen games en een ‘schotklok’ van slechts 15 seconden tussen de punten door.