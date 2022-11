Formule 1-coureur Sainz voor straf naar achteren in Brazilië

De Spaanse coureur Carlos Sainz moet voor straf vijf plaatsen naar achteren op de startopstelling voor de Grote Prijs van Brazilië, de voorlaatste race van het seizoen in de Formule 1. Sainz, die voor Ferrari rijdt, heeft op het Interlagos-circuit in São Paulo weer een nieuwe motor gekregen. Dat is al zijn zesde van dit jaar.

Als de coureurs het maximaal toegestane aantal van drie motoren overschrijden, krijgen ze een gridstraf.

In Brazilië vindt zaterdag de derde en laatste sprintrace van dit seizoen plaats. De uitslag daarvan bepaalt de startvolgorde voor de hoofdrace van zondag. Wereldkampioen Max Verstappen en de andere coureurs hebben vrijdag na de eerste vrije training al de kwalificatie voor de sprintrace op het programma staan.

Sainz staat in het WK-klassement op de zesde plaats met 212 punten. De Ferrari-coureur beleeft een teleurstellend seizoen met al heel wat uitvalbeurten.