Formule 1-coureur Vettel houdt deur op een kier voor rentree

Formule 1-coureur Sebastian Vettel houdt de deur op een kier voor een mogelijke rentree. De viervoudig wereldkampioen uit Duitsland maakte afgelopen zomer bekend dat hij na het huidige seizoen een punt zet achter zijn carrière.

Vettel komt dit weekend nog in actie tijdens de Grote Prijs van Brazilië en sluit volgende week zijn loopbaan af in Abu Dhabi. De coureur van Aston Martin wil echter nog niet spreken van een definitief afscheid.

“Ik geloof dat je echt stopt op het moment dat je stopt, maar je kan niets uitsluiten”, verklaarde Vettel bij de Duitse zender RTL. De vergelijking met landgenoot Michael Schumacher was daarmee snel gemaakt. De zevenvoudig wereldkampioen keerde in 2010 na een pauze van vier jaar terug op de baan.

“Ik denk dat iedereen anders is, iedereen heeft een ander leven en doet het op zijn eigen manier. Misschien zijn er sommige parallellen hier en daar, maar ik denk niet dat ik daar een antwoord op kan geven. Vandaag kan ik daar ‘nee’ op zeggen, maar misschien volgend jaar of over twee jaar kijk ik er compleet anders tegenaan. De tijd zal het uitwijzen.”