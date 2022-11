Haas-coureur Magnussen pakt pole in Brazilië, Verstappen tweede

De Deense Formule 1-coureur Kevin Magnussen heeft in Brazilië voor een grote verrassing gezorgd door poleposition te pakken voor de sprintrace van zaterdag. Magnussen profiteerde optimaal van de omstandigheden op het Interlagos-circuit in São Paulo, waar de regen voor chaos zorgde. Wereldkampioen Max Verstappen klokte de tweede tijd in de kwalificatie.

Magnussen (30) bezorgde de renstal Haas de eerste poleposition in de Formule 1. Zijn Duitse teamgenoot Mick Schumacher was al in het eerste deel van de kwalificatie blijven steken en begint zaterdag vanaf de laatste startplek aan de sprintrace.

In Brazilië vindt de derde en laatste sprintrace van dit seizoen plaats. De uitslag daarvan bepaalt de startvolgorde voor de GP van zondag.

Magnussen zette aan het begin van het beslissende deel van de kwalificatie de beste tijd neer (1.11,674). Kort daarna kwam Mercedes-coureur George Russell vast te staan in de grindbak, waarop de sessie tijdelijk werd stilgelegd. Omdat het daarna steeds harder ging regenen, bleef Magnussen bovenaan de tijdenlijst staan. Niemand deed meer een serieuze poging om de tijd van de Deen te verbeteren.

Het leidde al enkele minuten voor het einde van de sessie tot grote vreugde in de pitbox van Haas. Teambaas Günther Steiner viel de dolblije Magnussen in de pitstraat in de armen, terwijl ze luid werden toegejuicht door het Braziliaanse publiek.

“Het team stuurde me precies op het juiste moment de baan op en ik zette een prima ronde neer”, zei de Deen met een brede grijns. “Dit is ongelooflijk. Dank aan Gene Haas, aan Günther en aan het hele team voor deze kans. Ik kwam dit jaar terug bij Haas nadat ik een jaar weg was geweest en we beleven een geweldige reis.”

Verstappen, die ruim twee tienden van een seconde toegaf op Magnussen, was tevreden met de tweede plaats. “We wisten dat we in Q3 slechts één ronde hadden, omdat het zou gaan regenen. Ik ging als vierde of vijfde de baan op. In bocht 8 blokkeerde de auto even. Toch staan we er ten opzichte van de ‘normale’ concurrentie goed voor. Ik start in ieder geval vanaf de eerste rij, dat is het belangrijkste.”

Russell, die onbedoeld een belangrijk aandeel had in de pole van Magnussen, start zaterdag om 20.30 uur Nederlandse tijd vanaf de derde plaats. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, kwam niet verder dan de negende plek in de kwalificatie.