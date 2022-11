Hockeysters op EK in groep tegen België, mannen treffen Duitsers

De Nederlandse hockeysters nemen het op het EK van volgend jaar in Mönchengladbach in de groepsfase op tegen België, Spanje en Italië. De mannen kwamen in een poule terecht met gastland Duitsland, Frankrijk en Wales.

De hockeysters beginnen de jacht op de Europese titel op zaterdag 19 augustus met een wedstrijd tegen Spanje. Op dezelfde dag luidden de Nederlandse mannen het toernooi in met een duel met Frankrijk. Zowel de Nederlandse vrouwen als mannen zijn regerend kampioen. Vorig jaar werd het EK in Amstelveen gehouden.

De hockeyers doen volgend jaar ook nog mee aan het WK. Dat eindtoernooi wordt in januari in India gespeeld. Het WK van de vrouwen, gewonnen door Oranje, werd dit jaar gehouden.

Het EK duurt van 18 tot en met 27 augustus.