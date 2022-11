Niet fitte Bergsma haakt af voor eerste wereldbeker schaatsen

Jorrit Bergsma heeft zich afgemeld voor de eerste wereldbeker schaatsen van het seizoen in het Noorse Stavanger. De 36-jarige schaatser is volgens zijn ploeg Team Jumbo-Visma niet fit genoeg. De olympisch kampioen op de 10.000 meter van 2014 keert terug naar Nederland en hoopt volgende week bij de wereldbeker in Heerenveen aan de start te kunnen staan.

Bergsma zou in Stavanger de 5000 meter, de ploegachtervolging en massastart schaatsen. Jordy van Workum, eveneens van Team Jumbo-Visma, neemt zijn plaats in op de 5000 meter.

Naast Bergsma ontbreken in Noorwegen ook de geblesseerde Kai Verbij en Kjeld Nuis, die de kwalificatiewedstrijden misten vanwege een blessure.

Vrijdag staan in Stavanger de 1500 meter voor mannen en de 500 en 3000 meter voor vrouwen op het programma. Vrijdagavond schaatsen de mannen de ploegachtervolging, het officiƫle debuut van Rintje Ritsma als bondscoach.