Noorse schaatsster Wiklund verslaat Schouten op 3000 meter

Schaatsster Irene Schouten heeft bij de start van de wereldbeker een nederlaag moeten incasseren op ‘haar’ 3000 meter. De olympisch kampioene eindigde in Stavanger op de tweede plaats. De winst ging naar de 22-jarige Noorse Ragne Wiklund, die voor eigen publiek zegevierde in 4.03,12. Schouten gaf 1,90 seconden toe.

De 30-jarige Noord-Hollandse veroverde begin dit jaar op de Winterspelen van Beijing goud op de 3000 en 5000 meter en op de massastart. Schouten pakte daarna ook de wereldtitel allround en ze schreef het wereldbekerklassement op de lange afstanden (3000 en 5000 meter) op haar naam. Bij de eerste wedstrijd van de wereldbeker in Stavanger moest de pupil van coach Jillert Anema echter weer eens een nederlaag incasseren.

Antoinette Rijpma-De Jong kwam in de laatste rit in actie tegen Martina Sábliková uit Tsjechië. Voor beide schaatssters bleef het podium buiten bereik. Wereldrecordhoudster Sablikova werd vijfde in 4.08,32, Rijpma-De Jong zesde in 4.09,86. Het brons in Stavanger ging naar Isabelle Weidemann uit Canada, die 2,35 seconden toegaf op Wiklund.

Marijke Groenewoud eindigde op de vierde plaats (4.06,33), Joy Beune werd achtste (4.11,44) en Merel Conijn veertiende (4.17,14). De 21-jarige Conijn nam het bij haar debuut in de wereldbeker op tegen 50-jarige Claudia Pechstein. De veelvoudig olympisch kampioene uit Duitsland gaf ruim 23 seconden toe op de Noorse winnares en eindigde als laatste.