Schaatsster Leerdam pakt bij eerste wereldbeker zilver 500 meter

Schaatsster Jutta Leerdam heeft bij de eerste wereldbeker van het seizoen in Stavanger zilver veroverd op de 500 meter. De 23-jarige Westlandse, die sinds afgelopen zomer uitkomt voor Jumbo-Visma, eindigde als tweede in 38,06 seconden. Leerdam moest op de Noorse baan alleen de Zuid-Koreaanse Kim Min-sun voor zich dulden: 37,55.

De Nederlandse versloeg in haar rit olympisch kampioene Erin Jackson uit de Verenigde Staten (38,30). Jackson veroverde begin dit jaar goud op de Winterspelen in Beijing. Leerdam werd daar vijfde op de 500 meter.

Michelle de Jong eindigde in Stavanger op de vijfde plaats in 38,22. Dione Voskamp (zevende in 38,25) en Marrit Fledderus (negende in 38,39) haalden ook de top 10. Femke Kok, die het in de laatste rit moest afleggen tegen de Japanse Miho Takagi, kwam niet verder dan de twaalfde plaats (38,64). Takagi finishte in 38,17 en pakte daarmee brons.