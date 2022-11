Tennisser Tsitsipas voor zevende keer naar Ahoy

Tennisser Stefanos Tsitsipas doet begin volgend jaar voor de zevende keer mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 24-jarige Griek is de nummer 3 van de wereld.

“Toen we met zijn vader, die ook zijn coach is, spraken, gaf hij aan graag weer naar Rotterdam te willen komen. ‘Dat is waar het allemaal begon’ vertelde hij”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. “Tsitsipas is een typisch voorbeeld van onze aanpak. Jonge talentvolle spelers laten spelen en zo een band creëren voor de rest van hun carrière. In het geval van Stefanos is dat natuurlijk ongelooflijk goed gegaan.”

Tsitsipas maakte in 2017 als tiener zijn debuut in Ahoy en sindsdien deed hij elk jaar mee in Rotterdam. Bij zijn eerste drie deelnames bleef hij in de openingsronde steken, maar vorig jaar haalde hij de finale. Daarin verloor hij van de Canadees Félix Auger-Aliassime, die zijn deelname ook al heeft toegezegd. Datzelfde geldt voor de Rus Daniil Medvedev.

Komende week doet Tsitsipas mee aan de ATP Finals in Turijn, waar hij zijn seizoen afsluit. Hij zou zich in Italië kunnen verzekeren van de nummer 1-positie op de wereldranglijst.

De vijftigste editie van het ABN AMRO Open, de nieuwe naam van het ABN AMRO World Tennis Tournament, wordt van 13 tot en met 19 februari gehouden.