Tennisser Van Rijthoven verliest in kwartfinales in Bratislava

Tennisser Tim van Rijthoven is in de kwartfinales van het challengertoernooi van Bratislava uitgeschakeld. De nummer 3 van Nederland werd verrast door de Turkse qualifier Cem Ilkel. Het werd 6-4 7-5 voor de nummer 407 van de wereld.

De 25-jarige Van Rijthoven, die de week begon als de mondiale nummer 110, hoopte in Bratislava voldoende punten bij elkaar te tennissen om het jaar in de top 100 te eindigen en deelname aan de Australian Open af te dwingen. Hij sluit zijn seizoen komende week af in Helsinki.

Van Rijthoven, afgelopen zomer winnaar van het grastoernooi van Rosmalen, maakt deel uit van de selectie van Oranje voor de Daviscup Finals. Over anderhalve week is Australiƫ in de kwartfinales de tegenstander in Malaga.