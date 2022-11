Tennissters na gemist matchpoint met 2-0 achter tegen Frankrijk

Suzan Lamens heeft de Nederlandse tennissters niet op gelijke hoogte kunnen brengen met Frankrijk in het toernooi om de Billie Jean King Cup. Ze kwam in een spannende wedstrijd net iets tekort tegen Diane Parry: 7-6 (5) 2-6 6-7 (3). Lamens was dicht bij een stuntje, maar verspeelde een wedstrijdpunt.

Eerder op vrijdag kwam Lesley Pattinama-Kerkhove veel tekort tegen Alizé Cornet. Ze pakte slechts twee games tegen de nummer 36 van de wereld: 2-6 0-6. Frankrijk leidt na de eerste dag met 2-0.

Lamens verspeelde een voorsprong van 2-0 in de eerste set, maar herstelde zich in een tiebreak. In de tweede set verloor ze twee keer haar service, waardoor Parry snel kon uitlopen naar 6-2. Lamens kwam in de derde set terug uit bijna verloren positie. Ze won na een achterstand van 5-3 drie games op rij, maar verspeelde daarna een wedstrijdpunt. In de tiebreak was Parry net iets te sterk.