Tennissters op achterstand tegen Fransen in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters zijn op achterstand gekomen in de ontmoeting met Frankrijk in het toernooi om de Billie Jean King Cup. Lesley Pattinama-Kerkhove was in de eerste partij in sporthal Le Chaudron in Le Portel kansloos tegen Alizé Cornet: 2-6 0-6. Suzan Lamens speelt later op vrijdag de tweede partij.

Lamens zou het opnemen tegen de Franse kopvrouw Caroline Garcia, maar de winnares van de WTA Finals en nummer 4 van de wereld blijft de eerste dag van de ontmoeting toch aan de kant. De 23-jarige Nederlandse treft nu Diane Parry, de nummer 76 van de wereld. Lamens staat zelf op plek 213.

Oranje moet het doen zonder Arantxa Rus. De beste Nederlandse op de wereldranglijst (117e) heeft zich niet beschikbaar gesteld. Arianne Hartono haakte geblesseerd af.

De inzet van het treffen is een plek in de kwalificatieronde van volgend jaar. Daar kunnen landen zich plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals. Oranje en Frankrijk zouden elkaar op Nederlandse bodem treffen, maar de Nederlandse tennisbond besloot het thuisvoordeel weg te geven omdat er geen geschikte locatie gevonden kon worden. De Franse bond koos uiteindelijk voor Le Portel, een stadje vlakbij Boulogne-sur-Mer.