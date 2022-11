Van der Haar grijpt naast zege in Superprestige-cross in Niel

Lars van der Haar heeft bij de tweede Superprestige-veldrit van dit seizoen net naast de overwinning gegrepen. De 31-jarige Nederlander eindigde in Niel als tweede achter de Belg Laurens Sweeck. Op de laatste zandstrook moest Van der Haar de Belg laten gaan.

De Woudenberger eindigde op 3 seconden van Sweeck, een specialist in het zand, als tweede. Europees kampioen Michael Vanthourenhout kwam als derde over de finish. De Belg veroverde zondag op de Citadel van Namen de Europese titel. Van der Haar, de kampioen van vorig jaar, moest toen op gepaste afstand genoegen nemen met het zilver.

Bij de eerste Superprestige-cross, eind vorige maand in Ruddervoorde, kreeg Van der Haar in de finale twee keer te maken met een lekke band terwijl hij leek af te stevenen op de winst. De Nederlander eindigde als derde. De Belg Eli Iserbyt zegevierde in Ruddervoorde. In Niel werd Iserbyt vierde. Hij moest de leiding in het klassement afstaan aan Sweeck.

De derde wedstrijd uit de Superprestige is volgende week zaterdag in Merksplas.