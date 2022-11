Verstappen mag van Hamilton trots zijn op ‘geweldige prestatie’

Lewis Hamilton heeft zich lovend uitgelaten over wereldkampioen Max Verstappen. De Engelse Formule 1-coureur van Mercedes verklaarde in aanloop naar de Grote Prijs van Brazilië dat zijn Nederlandse rivaal van Red Bull trots mag zijn op zijn prestaties dit seizoen.

“Ik vind dat hij het fantastisch heeft gedaan, hij heeft alles gedaan wat hij moest doen”, zei zevenvoudig wereldkampioen Hamilton in São Paulo over Verstappen. “Zijn team heeft hem een fantastische auto gegeven en hij heeft vrijwel elk weekend geleverd. Hij kan trots zijn op zijn prestaties, ik weet hoe het voelt om in die positie te zijn.”

De 37-jarige Hamilton, die zelf dit jaar nog niet wist te winnen, zag Verstappen een recordaantal van veertien zeges boeken in twintig races. Red Bull pakte eveneens de constructeurstitel, terwijl Mercedes momenteel 40 punten achter Ferrari op de derde plaats staat. Hamilton hoopt voor zijn team met Mercedes nog een plaatsje te kunnen opschuiven in de resterende twee races. “Ik zie hoe belangrijk dat voor de medewerkers is.”

Zaterdag staat in São Paulo een sprintrace op het programma, die de startvolgorde van de Grote Prijs van Brazilië een dag later bepaalt.