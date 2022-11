Zilver voor achtervolgingsploeg bij debuut bondscoach Ritsma

De Nederlandse schaatsers hebben bij het debuut van bondscoach Rintje Ritsma zilver veroverd op de ploegachtervolging bij de wereldbeker in Stavanger. Het Oranje-trio, bestaande uit Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink, moest alleen de Verenigde Staten voor zich dulden. Het verschil was 0,64 seconde. De Nederlanders waren wel sneller dan olympisch kampioen Noorwegen, dat in dezelfde samenstelling reed als begin dit jaar op de Spelen van Beijing.

Roest en Bosker, die Jumbo-Visma afgelopen zomer beiden verruilden voor Team Reggeborgh, zouden in Stavanger eigenlijk met Jorrit Bergsma rijden. De 36-jarige Fries is echter niet fit en haakte vrijdag af. Snellink verving zijn teamgenoot bij Jumbo-Visma.

Na de teleurstelling op de Olympische Spelen, waar de mannenploeg naast het podium eindigde op de ploegachtervolging, nam schaatsbond KNSB afscheid van bondscoach Jan Coopmans. Pas vorige maand werd met oud-schaatskampioen Ritsma een opvolger aangesteld.

Ritsma moet meer structuur en duidelijkheid brengen op de teamonderdelen (ploegachtervolging en massastart). Hij liet de schaatsers in Stavanger elkaar duwen, iets wat andere landen al langer met succes doen. Roest reed de hele race op kop, met Bosker en Snellink achter zich. Deze drie mannen veroverden begin vorig jaar bij de WK afstanden in Thialf de wereldtitel.