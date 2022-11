Baanrenner Lavreysen lijdt sprintnederlaag in Champions League

Harrie Lavreysen heeft in Palma de Mallorca op de eerste avond van de Champions League voor baanwielrenners een zeldzame nederlaag geleden op de sprint. De regerend wereldkampioen werd in het afsluitende onderdeel van de avond geklopt door Matthew Richardson uit Australië.

De 25-jarige Nederlander sprintte van kop af in de finale, maar zag de Australiër in het laatste rechte stuk voorbij steken. Jeffrey Hoogland werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Lavreysen was eerder wel de beste op het onderdeel keirin, waarin zes sprinters strijden om de winst. De Brabander hield de Duitser Stefan Bötticher en de Australiër Matthew Richardson achter zich. Hoogland was ook hier blijven steken in de eerste ronde. Lavereysen leidt na twee sprintonderdelen het klassement voor Richardson.

Hetty van de Wouw sloot het sprinttoernooi bij de vrouwen af als tweede. In de finale werd ze verslagen door de Française Mathilde Gros. Shanne Braspennincx werd in de halve finales uitgeschakeld.

Braspennincx werd daarna vierde op de keirin, het onderdeel waarop ze de olympisch kampioene is. De zege ging naar de Colombiaanse Martha Bayona die de Canadese Kelsey Mitchell en wereldkampioene Lea Friedrich voorbleef. Braspennincx heeft na twee sprintonderdelen wel de leiding in het klassement.

Op de duuronderdelen speelden de Nederlandse mannen geen hoofdrol. Roy Eefting eindigde als elfde op het onderdeel scratch, gewonnen door de Brit Mark Stewart. Matthijs Büchli eindigde als zesde op de door de Canadees Mathias Guillemette gewonnen afvalkoers.