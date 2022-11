Leclerc ontdaan na nieuwe blunder Ferrari in Formule 1

Charles Leclerc was zwaar teleurgesteld na zijn volledig mislukte kwalificatie voor de sprintrace bij de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1. Voor de zoveelste keer dit seizoen blunderde zijn team Ferrari in de pitsstraat. De coureur uit Monaco kon daardoor in de derde en laatste sessie (Q3) geen tijd neerzetten en start zaterdag als tiende in de sprintrace.

Ferrari gokte volledig verkeerd door Leclerc in Q3 als enige op intermediate banden te laten starten, terwijl het nog niet regende. De andere negen kozen voor droogweerbanden en wisten nog net voordat de rode vlag zwaaide na een crash van George Russell een tijd te noteren. Toen de sessie werd hervat, regende het te hard om nog snelle rondes te kunnen rijden.

“Ben ik de enige op inters?”, vroeg Leclerc zich tijdens de kwalificatiesessie verbaasd af. “Het regent namelijk niet”, voegde hij er ietwat cynisch aan toe. “Ik baal enorm”, zei hij na afloop tegen de media. “Ik zal het er met het team over hebben over hoe we het beter kunnen doen in dit soort omstandigheden”, aldus Leclerc, die met de Mexicaan Sergio Pérez van Red Bull strijdt om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Max Verstappen is al zeker van de titel.

Het seizoen van Ferrari is een optelsom van fouten in zowel bandenkeuze als racestrategie. Mede daardoor raakte Leclerc, die twee van de eerste drie races won, gedurende het seizoen steeds verder achterop bij de ongenaakbare Verstappen. Zo reed Leclerc in de Grote Prijs van Monaco aan de leiding, maar viel hij door een verkeerde bandenstrategie terug naar de vierde plaats. In de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort blunderde Ferrari bij een bandenwissel van de Spanjaard Carlos Sainz; er lagen niet vier, maar drie banden klaar.