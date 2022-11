Nadal begint in ATP Finals tegen Fritz

Rafael Nadal neemt het zondagavond in zijn eerste partij in de ATP Finals op tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Het is de tweede partij in het eindejaarstoernooi waarin de beste acht tennissers om de titel strijden. De 36-jarige Spanjaard won dit jaar de Australian Open en Roland Garros, maar geldt desondanks niet als favoriet in Turijn.

Blessures en de geboorte van zijn eerste kind hielden Nadal de afgelopen maanden vaak aan de kant. Op het masterstoernooi van Parijs verloor hij anderhalve week geleden in de eerste ronde van de Amerikaan Tommy Paul waarna hij de verwachtingen voor de ATP Finals, een toernooi dat hij nog nooit won, temperde.

Het openingsduel gaat om 14.00 uur tussen de Noor Casper Ruud en de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime, groepsgenoten van Nadal en Fritz.