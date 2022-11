Verstappen valt terug naar vierde plaats in sprintrace Brazilië

Max Verstappen heeft bij de derde sprintrace van het seizoen genoegen moeten nemen met de vierde plaats. De wereldkampioen van Red Bull werd op het circuit van Interlagos bij São Paulo in leidende positie ingehaald door Mercedes-coureur George Russell die de zege pakte. Verstappen finishte ook nog achter de Spanjaard Carlos Sainz en de Brit Lewis Hamilton.

Eerder dit seizoen had Verstappen de andere twee sprintraces bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna en de Grote Prijs van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De zege in de sprintrace betekent ook dat Russell zondag vanaf de eerste startplek begint aan de Grote Prijs van Brazilië.

Verstappen begon vanaf de tweede positie naast Kevin Magnussen, die een dag eerder in de regen verrassend poleposition had gepakt. De Limburger startte in tegenstelling tot de wagens van zijn concurrenten op de mediumband en kon bij de start Magnussen niet bijhouden. Verstappen moest veel moeite doen om Russell voor te blijven.

In de derde ronde haalde Verstappen Magnussen in en liep vervolgens weg bij de Deen. Russell kwam er echter snel aan en zorgde halverwege de race voor een spannend gevecht met de wereldkampioen. De Brit zette de Mercedes tot twee keer toe naast de Red Bull, maar Verstappen dook nog steeds eerder de bocht in. In de vijftiende ronde stak Russell echter alsnog Verstappen voorbij en reed daarna weg. Ook Sainz ging Verstappen voorbij en raakte daarbij de voorvleugel van de Red Bull, die stuk ging. Van het gebrek aan balans profiteerde Hamilton door een plaats op te schuiven.

Verstappen bleef in de slotfase zijn teamgenoot Sergio Pérez voor, maar finishte op tien seconden van Russell. In de race van zondag zal de Nederlander vanaf de derde positie starten omdat Sainz door een gridstraf vijf plaatsen wordt teruggezet in de startopstelling.

Voor Russell is het de eerste zege in de Formule 1, al is het in een sprintrace. “Het is ongelofelijk. Ik had niet verwacht zoveel snelheid te hebben. Hier te staan is een geweldig gevoel”, zei hij. Mercedes start zondag met twee wagens op de eerste startrij en zal gaan proberen alsnog een GP te winnen dit seizoen.