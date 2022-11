Verstappen vijfde in tweede training vooraf aan sprintrace

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië de vijfde tijd neergezet. Met 1.15,098 was hij 0,494 langzamer dan de Fransman Esteban Ocon. Die was in de Alpine met 1.14,604 de snelste.

Verstappen reed op het circuit van Interlagos bij São Paulo een lange run op harde banden en zakte toen met 1.16,638 weg naar de zestiende tijd. Op de zachte band verbeterde hij die tijd later echter fors. Ocon was de snelste voor Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez, die 0,184 seconde toegaf. George Russell zette in de Mercedes de derde tijd neer.

De coureurs starten om 20.30 uur Nederlandse tijd met de sprintrace. Verstappen start daarin als tweede naast de Deen Kevin Magnussen die verrassend poleposition pakte in de kwalificatie, waarin de regen voor chaos had gezorgd. De uitslag daarvan bepaalt de startvolgorde voor de GP van zondag.