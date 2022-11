Beste tennissers van het seizoen sluiten jaar af op ATP Finals

De beste acht tennissers en koppels van het seizoen sluiten het jaar af op de ATP Finals in Turijn. In het dubbelspel doen er twee Nederlanders mee: Wesley Koolhof, sinds deze week de nummer 1 van de wereld, en Jean-Julien Rojer.

De Spanjaard Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 1 in het enkelspel, is er vanwege een buikspierblessure niet bij in Italië. De Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal doen wel mee en zij wisten elkaar te ontlopen in de groepsfase.

Nadal treedt zondagavond aan tegen de Amerikaan Taylor Fritz, in de middagsessie neemt de Noor Casper Ruud het op tegen Félix Auger-Aliassime uit Canada. Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador luiden het achtdaagse toernooi om 11.30 uur in met een wedstrijd tegen Harri Heliövaara uit Finland en de Brit Lloyd Glasspool.

Vorig jaar werd het eindejaarstoernooi in het enkelspel gewonnen door de Duitser Alexander Zverev, die dit jaar ontbreekt. Hij liep op Roland Garros een zware enkelblessure op.