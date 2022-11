Formule 1-team Haas heeft rijdersduo voor volgend jaar rond

Als laatste team in de Formule 1 heeft ook Haas het rijdersduo voor volgend seizoen rond. Teambaas Günther Steiner zei na de sprintrace in Brazilië dat volgende week bekend wordt wie in 2023 de teamgenoot is van de Deen Kevin Magnussen, die over een doorlopend contract beschikt. Het gaat tussen de Duitse coureurs Mick Schumacher en Nico Hülkenberg.

“We hebben een besluit genomen”, zei Steiner. “We zijn de details aan het uitwerken en maken het in de loop van volgende week bekend. Ik verklap niet op welke dag, want dan gaat iedereen daarop zitten wachten. Maar het wordt volgende week duidelijk.”

Magnussen vormt dit seizoen het rijdersduo met Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft een aflopend contract bij Haas. Schumacher (23) beleeft een wisselvallig seizoen. Hij reed 12 punten bij elkaar, maar crashte ook een paar keer. In de sprintrace op het Interlagos-circuit in São Paulo wist de Duitser op te klimmen van de twintigste naar de twaalfde plek. Magnussen startte na zijn stunt in de kwalificatie vanaf poleposition. De 30-jarige Deen eindigde op de achtste plaats, goed voor 1 WK-punt. Magnussen bracht zijn totaal op 25 punten.

De andere negen renstallen in de Formule 1 hebben hun bezetting voor volgend jaar ook al rond, al moet de Amerikaan Logan Sargeant formeel nog wel zijn zogeheten superlicentie krijgen voordat hij mag gaan racen bij Williams. Met tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) en Nyck de Vries (AlphaTauri) rijden in 2023 twee Nederlandse coureurs in de Formule 1.