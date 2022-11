Hindernisparcours vervangt paardrijden in moderne vijfkamp

De moderne vijfkamp ondergaat na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs een wijziging. Het onderdeel paardrijden wordt vervangen door een hindernisparcours. Op het congres van de mondiale federatie UIMP werd met ruim 83 procent van de stemmen het hindernisparcours aangenomen als nieuw onderdeel, naast schermen, zwemmen, hardlopen en pistoolschieten.

Aanleiding voor de wijziging in de moderne vijfkamp waren de incidenten vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio. Toen ontstond wereldwijde ophef over de slechte behandeling van enkele paarden. Bij de moderne vijfkamp moeten deelnemers een paard berijden dat hen door loting wordt toegewezen. De atleet krijgt slechts 20 minuten tijd om aan het paard te wennen voorafgaand aan een springparcours.

In Tokio zag de Duitse deelneemster Annika Schleu haar kansen op het goud verdwijnen omdat het paard dat ze bereed meerdere malen weigerde. Op aandringen van haar coach sloeg ze het dier met een zweep. Op videobeelden was te zien dat de coach een vuistslag uitdeelde aan het paard.

Enkele maanden na de Spelen werd bekend dat paardrijden in Parijs voor het laatst onderdeel is van de moderne vijfkamp. Diverse sporten werden sindsdien als ‘vervanger’ uitgeprobeerd. De keuze viel op een hindernisparcours. Met dat onderdeel hoopt de UIMP dat de moderne vijfkamp wordt opgenomen in het programma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.