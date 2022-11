Schaatsers Krol en Otterspeer buigen voor Stolz op 1000 meter

Schaatser Thomas Krol heeft bij de wereldbeker in Stavanger op de 1000 meter genoegen moeten nemen met de vijfde plaats. De olympisch kampioen op de kilometer moest in een rechtstreeks duel zijn meerdere erkennen in de 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz, die met 1.08,72 de beste was. Met 1.09,65 was Krol de eerste Nederlander, vlak voor Hein Otterspeer.

Krol kwam vrijdag slechts tot de zestiende tijd op de 1500 meter, die ook werd gewonnen door Stolz. Hij verloor op de kilometer bij de opening en in de eerste ronde tijd op de Amerikaan en kon dat in de slotronde niet meer goedmaken.

Ook Otterspeer kwam er niet aan te pas. De schaatser wist zich nauwelijks te herstellen van een mislukte 500 meter een dag eerder, waar hij door een misslag slechts negentiende werd. Op de 1000 meter werd hij met 1.09,77 zesde.

Stolz doorbrak de Nederlandse heerschappij op de 1000 meter, waar Krol, Otterspeer en landgenoten Kjeld Nuis en Kai Verbij lang de dienst uitmaakten. De Canadees Laurent Dubreuil werd met 1.09,22 tweede. De Japanner Ryota Kojima pakte brons met 1.09,31.

Wesly Dijs zette in de eerste rit een tijd van 1.09,92 neer. Dat bleek uiteindelijk goed voor de negende plaats. Hij was iets sneller dan Joep Wennemars in de rit daarna. Die finishte in 1.09,99 en werd tiende. Louis Hollaar, die eerder op de dag al in actie was gekomen in de halve finales van de massastart, werd door Wennemars geklopt. Met 1.10,91 werd hij twintigste en laatste.