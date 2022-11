Tennisser Ruud begint ATP Finals met zege op Auger-Aliassime

De Noorse tennisser Casper Ruud is de ATP Finals in Turijn begonnen met een overwinning op de Canadees Félix Auger-Aliassime. Het werd op de openingsdag van het eindejaarstoernooi 7-6 (4) 6-4 voor de nummer 4 van de wereld.

In de eerste set, die ongeveer een uur in beslag nam, wisten Ruud en Auger-Aliassime de servicegame van elkaar niet te winnen. In de tiebreak die volgde, maakte Ruud vanaf 4-4 drie punten op een rij. Voor de Scandinaviër was een break halverwege de tweede set voldoende voor de overwinning. Hij maakte het af met een goede service, die de mondiale nummer 6 te machtig was.

De 23-jarige Ruud haalde vorig jaar de halve eindstrijd op het eindejaarstoernooi, Auger-Aliassime maakt zijn debuut op de ATP Finals.

Rafael Nadal en Taylor Fritz zijn de andere spelers in de groene groep van de ATP Finals. Zij treffen elkaar zondagavond.