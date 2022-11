Tennisster Rus wint in Egypte derde ITF-titel van dit jaar

Tennisster Arantxa Rus heeft het ITF-toernooi van Sharm-el-Sheikh op haar naam geschreven. De 31-jarige Westlandse was in de finale op het hardcourt in de Egyptische badplaats veel te sterk voor Joelija Hatouka uit Belarus: 6-2 6-1. De als tweede geplaatste Rus veroverde in Sharm-el-Sheikh haar derde ITF-titel van dit jaar. Ze zegevierde eerder dit jaar op gravel in Italiƫ en op Gran Canaria.

De nummer 117 van de wereld had zich niet beschikbaar gesteld voor de ontmoeting van de Nederlandse tennissters deze week met Frankrijk in het Billie Jean King Cup-toernooi, omdat ze punten wilde sprokkelen voor de wereldranglijst. Rus hoopt daarop wat plekken te stijgen, zodat ze begin volgend jaar mag meedoen aan het hoofdtoernooi van de Australian Open.

Zonder Rus was Oranje kansloos tegen Frankrijk. Na drie verloren enkelpartijen wonnen Suzan Lamens en Demi Schuurs wel het afsluitende dubbelspel (6-1 6-1).