Verstappen vanaf tweede startrij op jacht naar zege in Brazilië

Max Verstappen moet bij de Grote Prijs van Brazilië vanaf de derde startrij op jacht naar zijn vijftiende overwinning van het seizoen. De wereldkampioen eindigde als vierde in de sprintrace maar schuift door de gridstraf van Carlos Sainz een plek op. Hij staat op de tweede startrij achter de twee Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton.

Hoge verwachtingen voor de GP op het circuit van Interlagos bij São Paulo heeft Verstappen niet na een voor hem teleurstellende sprintrace. Hij klaagde over een gebrek aan grip. “Ik verwacht niet veel goeds. Ik denk dat we meer naar achteren moeten kijken dan naar voren”, zei de Limburger die ploeggenoot Sergio Pérez naast zich heeft bij de start.

Verstappen won bij de Grote Prijs van Mexico zijn veertiende race van het seizoen waarmee hij het record van meeste races in een jaar alleen in handen heeft. Russel, die na de zege in de sprintrace start vanaf de eerste plaats, en teamgenoot Hamilton hopen Mercedes alsnog een overwinning te bezorgen dit seizoen.

De Grote Prijs van Brazilië begint zondag om 19.00 uur.