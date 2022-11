Zwitserse tennissters winnen Billie Jean King Cup

De Zwitserse tennissters hebben in Glasgow de Billie Jean King Cup gewonnen. Regerend olympisch kampioene Belinda Bencic haalde tegen Australië het winnende punt binnen door Ajla Tomljanovic met 6-2 6-1 kansloos te laten.

De 25-jarige Bencic, de nummer 12 van de wereld, had slechts een uur en 15 minuten nodig om Tomljanovic te verslaan. Ze maakte het af op haar eerste wedstrijdpunt, na een backhandmisser van haar opponente.

In de eerste wedstrijd van de finale had Jil Teichmann met 6-3 4-6 6-3 van de Australische Storm Sanders gewonnen.

Zaterdag haalde Bencic ook het tweede en beslissende punt binnen tegen Tsjechië. Australië had via een beslissend dubbelspel van Groot-Brittannië gewonnen.

Vorig jaar stond Zwitserland ook in de finale van het landentoernooi. Rusland was toen met 2-0 te sterk. De Billie Jean King Cup bestaat pas sinds 2021 en is de opvolger van de Fed Cup.