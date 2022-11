Dubbelspecialist Koolhof begint ATP Finals met winst

Tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski zijn de ATP Finals begonnen met een overwinning. Koolhof en Skupski versloegen de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis in Turijn via een matchtiebreak: 6-7 (3) 6-4 10-5. Kyrgios en Kokkinakis wonnen begin dit jaar in eigen land het dubbelspel op de Australian Open.

Koolhof (33) mag zich sinds kort de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel noemen. Hij won dit jaar met Skupski zeven ATP-titels. Ze zijn bij de seizoensfinale met de acht beste koppels van het jaar als eerste geplaatst.

Koolhof en Skupski nemen het verder op tegen het Kroatische duo Nikola Mektic/Mate Pavic en tegen het Amerikaans/Kroatische koppel Austin Krajicek/Ivan Dodig. Met Mektic won Koolhof twee jaar geleden de ATP Finals in Londen.