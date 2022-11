Nadal baalt van gebrek aan wedstrijdritme op ATP Finals

Rafael Nadal heeft op de ATP Finals in Turijn nog wat tijd nodig om zijn topvorm te bereiken. De 36-jarige tennisser verloor zondag zijn eerste groepswedstrijd op het eindejaarstoernooi met 7-6 (3) 6-1 van Taylor Fritz, nadat hij de laatste maanden weinig wedstrijden heeft kunnen spelen.

Nadal, die de ATP Finals nog nooit wist te winnen, werd onlangs vader en kende veel blessureleed. “Normaal gesproken probeer ik terug te komen in kleinere evenementen”, keek Nadal terug. “Dan hoef je nog niet super te zijn om een paar wedstrijden te winnen. Als dat lukt, dan ben je klaar om het op te nemen tegen de topspelers.”

De 22-voudig grandslamkampioen realiseerde zich dat hij nog wat roestig was tegen Fritz. “Het draait allemaal om de tijd die je hebt. Ik had minder tijd om te doen wat ik wilde met de bal. Voor mijn gevoel ging alles zo snel.”

“Bij de meeste punten was ik in de verdediging en hij in de aanval. Dat was voor mij moeilijk om te vermijden, want je moet sneller op je benen zijn en sneller in je hoofd. Daar heb je mee te maken als je je rentree maakt. Op deze ondergrond moet je heel goed spelen, je hebt geen tijd om na te denken.”

“Fritz speelde heel goed aan het einde van de partij. Ik kon zijn kracht niet aan. Als iemand serveert zoals Fritz, dan sta je constant onder druk. Gewoon heel goed gespeeld van hem.”

Nadal speelt in de groepsfase in Turijn nog tegen Casper Ruud en Felix Auger-Aliassime. De Noor was zondag in twee sets te sterk voor de Canadees Auger-Alissime.