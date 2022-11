Record basketballer Embiid met 59 punten voor ‘Sixers’ in NBA

Basketballer Joel Embiid heeft in de NBA een persoonlijk record gevestigd. De 28-jarige speler van Philadelphia 76ers schoot in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Utah Jazz (105-98) maar liefst 59 punten bij elkaar. Embiid pakte daarnaast 11 rebounds, gaf 8 assists en liet 7 blocks noteren. Een dag eerder had de 2,13 meter lange center uit Kameroen al 42 punten gemaakt tegen Atlanta Hawks (121-109).

Alleen Wilt Chamberlain en Allen Iverson maakten ooit meer punten in een NBA-duels voor de ‘Sixers’. Chamberlain is de recordhouder met 68 punten in een wedstrijd in 1967. Iverson gooide in 2005 een keer 60 punten bij elkaar voor de club uit Philadelphia.

Tegen Utah Jazz stond geen maat op Embiid, die in het laatste kwart 26 van de 27 punten van de thuisclub voor zijn rekening nam. De Kameroener bezorgde Philadelphia 76ers daarmee eigenhandig de winst, nadat Utah Jazz met nog zo’n 6 minuten op de klok een voorsprong van 94-92 had genomen.

Darius Garland doorbrak bij Cleveland Cavaliers ook de grens van 50 punten. Zijn 51 punten tegen Minnesota Timberwolves waren echter niet genoeg voor de winst (124-129).