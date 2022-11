Handbalsters kansloos voor behalen halve finales op EK

De Nederlandse handbalsters kunnen de halve finales op het EK niet meer bereiken. Voor Oranje moest Montenegro, de tegenstander van woensdag in het laatste duel uit de hoofdronde, punten verspelen tegen Roemenië. Dat gebeurde net niet. Montenegro won in Skopje na een ruststand van 18-18 met 35-34.

Montenegro had vroeg in het duel even een voorsprong van drie treffers, een marge die halverwege de tweede helft bij 33-30 opnieuw werd bereikt. Roemenië, de hekkensluiter in de groep, kwam in de slotfase nog terug tot op één doelpunt. Een stunt, noodzakelijk voor Oranje, bleef echter uit.

Vedette Estavana Polman had zich vooraf al vrijwel neergelegd bij uitschakeling. “Alles wat nu nog gebeurt, is mooi meegenomen”, zei de 30-jarige international, die met Oranje verloor van Frankrijk (26-24) en Duitsland (36-28) en gelijkspeelde tegen Spanje (29-29). In de groepsfase had de ploeg van bondscoach Per Johansson nog wel gewonnen van Roemenië en Noord-Macedonië.

Twee jaar geleden eindigde Nederland op een ook al teleurstellende zesde plaats op het EK. In 2018 veroverde Oranje brons en in 2016 werden de handbalsters tweede.