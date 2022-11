Tennisser Djokovic kan rekenen op visum voor Australië

Tennisser Novak Djokovic krijgt van de Australische regering een visum, zodat hij in januari kan meedoen aan de Australian Open. Volgens de Australische editie van The Guardian en de zender ABC heeft minister Andrew Giles van Immigratie het verbod ongedaan gemaakt waardoor de Serviër drie jaar lang geen recht had op een visum.

Djokovic, voormalig nummer 1 van de wereld en winnaar van twintig grandslamtitels, werd vorig jaar aan de vooravond van de Australian Open het land uitgezet omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus. Dat gebeurde na een aantal rechtszaken.

De vaccinatieplicht voor bezoekers is inmiddels opgeheven in Australië, maar het visum van Djokovic was in de kwestie voor drie jaar ingetrokken. De minister van Immigatie heeft nu volgens The Guardian bepaald dat er geen “dwingende omstandigheden” zijn om het visum nog langer aan Djokovic te onthouden.

De tennisser liet kortgeleden al weten dat hij positieve signalen had ontvangen uit Australië, maar na zijn zege maandagavond op de Griek Stefanos Tsitsipas in de ATP Finals vertelde hij aan verslaggevers dat hij nog niets officieel had gehoord van de Australische regering. “We wachten af. Mijn advocaten communiceren met de regering van Australië. Dat is alles wat ik u nu kan vertellen.”

Djokovic is negenvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Melbourne.