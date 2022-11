Djokovic eenvoudig langs Roeblev op ATP Finals

De Servische tennisser Novak Djokovic heeft ook zijn tweede partij op de ATP Finals gewonnen. De vijfvoudig winnaar van het eindejaarstoernooi was in Turijn met 6-4 6-1 te sterk voor de Rus Andrej Roeblev.

Djokovic, die het toernooi was begonnen als de nummer 8 van de wereld, had maandag in zijn eerste wedstrijd ook de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets verslagen. Roeblev had zich in drie sets ontdaan van zijn landgenoot Daniil Medvedev.

De 35-jarige Djokovic wist tegen de tien jaar jongere Roeblev pas aan het einde van de eerste set het verschil te maken. De 21-voudig grandslamkampioen brak zijn tegenstander op 5-4 en haalde zo de eerste set binnen.

De weerstand van Roeblev was prompt gebroken en de nummer 7 van de wereld wist in de tweede set nog maar één game te pakken.